Lore Improta revela ter discutido com fã bêbada que assediou Léo Santana

A dançarina e influenciadora digital Lore Importa contou no “Venus Podcast”, na quinta-feira (11), que já discutiu com uma fã que passou dos limites com Léo Santana, na frente, inclusive, da filha do casal. O assédio aconteceu durante uma viagem, e a fã em questão estava bêbada.

“A gente estava viajando e tinha umas mulheres no hall do hotel, bebendo, aí eu passei com ele, meu pai, minha assessora e a minha filha. Aí elas gritaram o nome dele, o que é normal, mas uma delas levantou muito alterada, bêbada, e disparou: ‘venha pra cá, seu lindo, maravilhoso, gostoso e não sei o que’. Cara, me subiu um ódio”, relembrou a dançarina.

“Hoje as mulheres parecem que estão mais sem filtros do que os homens”, acrescentou.

Lore reforçou ainda que não se incomoda quando as fãs elogiam Léo e, inclusive, pedem fotos. “Eu sou a mulher e estou do seu lado, isso precisa ser respeitado. Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto. Você é lindo mesmo e que massa que ela queira uma foto contigo. Pra mim não é problema”, explicou.