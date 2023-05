Em gravidez de risco, Gabi Brandt dá à luz a terceiro filho com Saulo Poncio

O terceiro filho de Gabi Brandt e Saulo Poncio, ambos com 27 anos, nasceu nesta sexta-feira (12). Apesar do casal ter se separado em março de 2022, o nascimento ocorreu com os dois presentes. O recém-nascido foi chamado de Beni.

"Você não tem ideia de como te esperei meu amor, seja bem-vindo", escreveu o cantor nas redes sociais. Eles também são pais de Davi e Henri.

O cantor acompanhou o parto e esteve presente no vídeo compartilhado pela influenciadora no Instagram. O ex-casal casou em janeiro de 2019 e se separou após três anos.

Gravidez de risco

Em dezembro de 2022, Brandt afirmou que estava com 16 semanas de gravidez e contou que precisou ser hospitalizada duas vezes desde que descobriu o novo filho. Era uma gravidez de risco.

"No dia 30 (de outubro), eu perdi líquido e, em seguida, tive um sangramento forte. Fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco", continuou.

Ela foi sincera com os seguidores e disse, na época, que a situação seguia a mesma. "Dia após dia, alguns sangramentos, mas sigo de repouso, apenas me locomovendo para o que for extremamente necessário e orando muito para que tudo dê certo".