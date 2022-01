Gabi Brandt anuncia separação de Saulo Pôncio no Instagram

A influenciadora Gabi Brandt anunciou em texto no Instagram, no fim da noite de segunda-feira (3), separação de Saulo Pôncio. O casal estava afastado após ter decidido dar "um tempo" no casamento. O ex-casal casou em janeiro de 2019 e são pais de Davi, de 2 anos, e Henri, de 11 meses.

"Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, as vezes temos que dar dois passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu", pontuou a influenciadora digital.

Legenda: Postagem feita por influenciadora digital Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Brandt falou do amadurecimento com o relacionamento. "Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou amá-lo pro resto da vida e em mim ele terá pra sempre uma companheira e eterna intercessora", escreveu.

Conflitos no casório

No final do ano passado, o cantor comentou em redes sociais que os dois estavam em crise e havia decidido dar um tempo na relação.

Apesar disso, os dois passaram o Natal juntos com os filhos, Davi e Henri.

A postagem de anúncio da separação de Gabi Brandt contabilizou mais 960 mil curtidas com 15,3 mil comentários, até o início da manhã desta terça-feira (4).