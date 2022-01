Ao lado de Leo Lins, modelo Aline Mineiro é flagrada beijando mulher

Aline Mineiro, de 30 anos, foi filmada ao beijar uma mulher ao lado do seu ex-namorado, o comediante Leo Lins, em uma festa em Maceió. O casal estava afastado após suposto envolvimento de Aline com MC Gui, no reality “A Fazenda 13”.

O beijo foi registrado pela blogueira Mercia Poderosa.

No vídeo, Mercia diz: “Quem arrasa é ela. Aline com turista, e o Leo Lins ao lado”. A modelo já havia passado o révellion com Leo.

A modelo entrou no programa namorando o humorista, mas relação sempre foi aberta para que ela ficasse com outras mulheres.

No reality, Aline chegou a ter envolvimento com Dayane Mello, além beijar Medrado e Sthe.

