Noiva de MC Gui desabafa após vê-lo no edredom com Aline Mineiro em A Fazenda 13

Após Victor Igoh anunciar o fim do noivado com Sthe Matos, que está confinada na "A Fazenda 13", a noiva do MC Gui, outro participante do reality, Bia Michelle, também desaprovou, na segunda-feira (6), a postura do companheiro, que teria participado de uma "movimentação estranha" debaixo do edredom com Aline Mineiro.

Os peões viraram assunto, também na segunda, por protagonizarem um suposto momento íntimo sob o cobertor na sala da atração. O momento foi registrado pelas câmeras e viralizou nas redes sociais.

Aline e Mc Gui dividem o mesmo cobertor no sofá na sala. #AFazenda pic.twitter.com/lUnjFUaPG8 — Central A Fazenda (@CentralReaIity) December 6, 2021

Após o episódio, Bia Michelle, que já havia desaprovado a aproximação de Aline e MC Gui durante a última festa, usou o Twitter para mandar algumas indiretas. “Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira para receber isso”, declarou a dançarina, sem dar detalhes.

“A vida é isso. Altos e baixos, amores e decepções. E tudo pode ser para o nosso melhor, eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar”, continuou.

A influencer conclui a série de publicações afirmando que as atitudes de terceiros dizem mais sobre eles do que sobre ela mesma. “Eu me olho e apenas vejo o quão foda e maravilhosa eu sou. O quanto fiz, faço e sempre farei de tudo por quem amo. Nada é por minha culpa, nada”, concluiu.