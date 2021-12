Luiz Bacci não comparece a show de Wesley Safadão por presença de DJ Ivis

Luiz Bacci, 37, apresentador do Cidade Alerta, da Record TV, revelou em seu Instagram neste domingo (5) ter deixado de ir ao show do cantor Wesley Safadão, em São Paulo, após saber da presença de DJ Ivis no evento. As informações são do Uol.

O show aconteceu no sábado (4), no Sambódromo do Anhembi. Ivis, que estava preso pela acusação de agressão contra a ex-mulher, Pamella Holada, subiria ao palco para se apresentar.

O jornalista disse sempre acompanhar as apresentações de Safadão, mas que não poderia apoiar a atitude do artista cearense.

"Eu sempre prestigiei os shows do Wesley desde 2013. Antes mesmo de São Paulo saber da existência dele. Ontem [sábado] iria ao Garota Vip, comprei 5 ingressos. Não dá pra suportar o cara que quase matou a mulher na frente da filha estar no palco. Segundo pessoal do show business, apoiado pelo próprio Wesley e empresário dele", disse.

Para Bacci, colocar DJ Ivis no palco foi como "um tiro de fuzil na esperança de um país sem violência doméstica".

"Deve ter alguém querendo acabar com a carreira sólida e honesta do Wesley. O Ivis tem direito de se reintegrar à sociedade, mas acho que ir direto pro palco do evento do Safadão é ser tratado como estrela e reconhecer firma da impunidade brasileira", comenta o jornalista.

No mês passado, Safadão anunciou que gravará música de DJ Ivis em seu novo DVD.

Compositor é vaiado em São Paulo

Na mesma noite do show de Safadão, DJ Ivis foi vaiado ao subir no palco de outro evento, a "Noite do Piseiro", realizado em São Bernardo do Campo (SP). Ivis apareceu ao público local a pedido do cantor cearense Tarcísio do Acordeon.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a plateia aparece pedindo para que ele saia do show. Segundo o autor da publicação, DJ Ivis saiu imediatamente do palco após a repercussão negativa da sua presença.