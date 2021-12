DJ Ivis é vaiado ao cantar em show de Tarcísio do Acordeon em São Paulo

O cantor e compositor DJ Ivis foi vaiado ao participar de apresentação do cantor cearense Tarcísio do Acordeon, em São Paulo, no sábado (4). Ao entrar no palco, ele chegou a chorar emocionado ao ver o público cantando o hit "Esquema Preferido".

O paraibano deixou o palco durante execução de “Esquema Preferido", música de autoria dele e gravada em feat com Tarcísio do Acordeon.

Veja momento de vaia:

Pra ver: Tarcísio do Acordeon foi colocar o DJ Ivis no palco em um show ontem, e o público vaiou, tanto que ele saiu imediatamente. Que seja assim em todos os lugares, porque esse povo podre do piseiro vai continuar apoiando ele... pic.twitter.com/Gt7T8XNBdS — @fllp.📍 (@Fellipe_HFF) December 5, 2021

Veja momento em que DJ Ivis chora:

Foi a primeira vez que o cantor DJ Ivis apareceu em palco de uma apresentação após ser preso. Antes da aparição com Tarcísio do Acordeon, o paraibano foi visto no Garota Vip São Paulo.

DJ Ivis foi preso em julho deste ano, após vídeos de agressões dele contra a ex-esposa serem divulgados nas redes sociais.

Desde do dia em que foi solto, em 22 de outubro, ele aparece na companhia de amigos e fãs nas redes sociais.