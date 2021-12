Victor Igoh anuncia fim do noivado com Sthe Matos no Instagram

Victor Igoh, ex-companheiro de Sthe Matos, presente no reality "A Fazenda 13", informou no Instagram, o término do noivado com a influenciadora digital. No programa, a baiana apareceu trocando afetos com Dynho Alves.

MC Mirella, esposa de Dynho, também já anunciou que deu entrada no pedido de divórcio com o dançarino, por conta da aproximação com a influenciadora.

"Levando em consideração o que eu quero para minha vida, também os meus valores e, principalmente, a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 06/12/2021, o meu noivado com Sthefane Matos chegou ao fim", postou Victor Igoh.

Veja postagem de Victor Igoh:

Legenda: Comunicado de Victor Igoh em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Em comunicado, o empresário contou que ia esperar o programa terminar, ou Sthe Matos ser eliminada, para poderem se encontrar e conversar. "Desde a entrada dela no reality, já assisti incansáveis vezes as cenas contraditórias a tudo o que eu acreditava existirem entre nós como casal e como família. No entanto, sempre me mantive mais reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos, e ela me esclarecer tudo aquilo que foi visto".

Victor Igoh diz que tomou a decisão do término após ver um vídeo de Sthe conversando com Aline Mineiro. "Após ver novos vídeos, ontem, nos quais minha própria companheira assume, através de códigos em um papo com sua colega de confinamento, alguns atos físicos com o dito 'amigo/irmão', e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera de forma exacerbada o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn