MC Gui admite estar sem aliança: 'Medo de ser chacota'

O funkeiro MC Gui admitiu nesta quarta-feira (15) que não está usando aliança de noivado, símbolo do compromisso com a dançarina Beatriz Michelle, do lado de fora do reality show "A Fazenda 13".

Em entrevista ao Link PodCast, o artista falou que está com "medo de ser chacota". No programa rural, ele e a ex-panicat Aline Mineiro se aproximaram, o que não agradou os companheiros dos dois peões.

Na madrugada desta quarta, Gui e Aline, que foram os penúltimos eliminados da atração da Record TV, voltaram à Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, para a última festa da temporada. Lá, eles mantiveram contato e dançaram juntos.

A noiva de MC Gui foi às redes sociais se pronunciar sobre o caso: "Acordar e ter que ver as novas notícias não é fácil", afirmou a bailarina do programa Faustão na Band, que estreia em janeiro de 2022 na emissora paulista.

"Por mim, eu ficaria o dia todo dormindo, porque acordar e ter que ver as novas notícias pelo Instagram não é fácil. Tem que respirar fundo e mentalizar que está tudo certo, tudo lindo e que a vida é maravilhosa", disse.

'O tombo veio'

Bia Michelle não falou oficialmente sobre o atual status do relacionamento com MC Gui. No entanto, ela externou não ter gostado de acompanhar a aproximação do noivo com a ex-panicat no programa rural.

"O tombo veio", comentou a dançarina há alguns dias. "Só digo uma coisa, só não resolvi minha vida, por respeito a família que amo aqui fora", escreveu em um tweet recentemente.

Provocações

Também durante a última festa da temporada, MC Gui e Aline Mineiro provocaram, nas palavras deles, os "sites de fofoca" que noticiaram as cenas envolvendo os dois no confinamento.

Eles estavam conversando com Victor Pecoraro quando o ator falou: "Aproveitar que os dois tão solteiros e atropelava hoje". MC Gui, então, respondeu: “Ô, Zé, tá louco?”. "Chega nela e [gesticulou no sentido de bater no bumbum de Aline]", acrescentou o ex-global.

Depois, o funkeiro e a ex-panicat se abraçaram e provocaram os portais que repercutiram os momentos dos dois juntos:

"Aí, sites de fofocas", gritou o funkeiro. “É isso que vocês querem? Então, toma!”, complementou Aline Mineiro. “É pra vocês!”, debochou MC Gui. “Toma VT, VTzão. De ladinho pra vocês”.

MC Gui e Aline debocham dos sites e insta de fofoca. A culpa é de quem edita os vídeos e não passou de um abraço, tá? #AFazenda pic.twitter.com/UHBoT4b99t — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 15, 2021