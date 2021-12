Filho de Faustão é contratado pela Band para trabalhar ao lado do pai, diz colunista

João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, estará ao lado pai em no novo programa na Band. O adolescente de 17 anos foi contratado deve trabalhar também com Anne Lotterman, que saiu da TV Globo na última semana. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, nesta terça-feira (14).

Ele já foi apresentado oficialmente para a emissora em um evento, selecionado pelo diretor Cris Gomes, que também saiu da Globo para acompanhar Faustão na nova produção..

De acordo com o colunista, João Guilherme acabou de finalizar o ensino médio na Europa e retornou ao Brasil recentemente.

O programa novo do apresentador, "Faustão na Band", estreia no dia 17 de janeiro.