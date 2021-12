Dynho Alves culpa edição de A Fazenda por separação e diz que MC Mirela criou situações 'na cabeça'

Eliminado do programa ‘A Fazenda’, o funkeiro Dynho Alves, de 26 anos, culpou a edição do reality pela separação com a então esposa MC Mirella, na tarde desta quarta-feira (15), durante a ‘Live do Eliminado’, programa virtual da Record TV. Além disso, afirmou que muitas situações foram ‘criadas na cabeça’ da ex-companheira. As informações são do Uol.

“Como foi passado tudo isso para ela, não foi fácil. Ela tem uma cabeça que interpreta da forma dela, sempre foi assim. No final, não é nada daquilo que ela criou na cabeça dela. Não tiro a razão, mas ela deveria segurar como ela se expressa na internet”, disse.

A cantora MC Mirella, de 23 anos, pediu divórcio do funkeiro após ficar irritada com o excesso de contato físico do marido com Sthefane Matos, de 22 anos, no programa — o que tem sido classificado, por parte do público, como traição.

