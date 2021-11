MC Mirella pede divórcio de Dynho após comportamento do marido em 'A Fazenda 13'

A cantora MC Mirella, 23 anos, pediu divórcio do funkeiro Dynho Alves, 26, atualmente um dos participantes confinados no reality show "A Fazenda 13". A artista ficou irritada com o excesso de contato físico do marido com Sthefane Matos, 22, no programa — o que tem sido classificado, por parte do público, como traição.

Conforme o colunista Gabriel Perline, do portal IG, o dançarino entrou no programa da TV Record em meio a uma crise no relacionamento com a funkeira. Ela, inclusive, teria acesso a uma procuração assinada para usar no momento em que quisesse terminar o relacionamento.

A publicação procurou a assessoria do casal, a qual não negou o processo de separação. A equipe apenas informou que Mirella não queria comentar nada sobre o assunto, e que os posicionamentos sobre o matrimônio seriam apenas os publicados por ela nas redes sociais.

Contudo, a assessoria de Mirella comunicou ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, que deu entrada no processo. "Mas [ela] só deseja coisas boas pra ele e para todas as pessoas. O bem atrai o bem!", completou a nota.

Dynho e Mirella estavam morando juntos em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Conforme o Metrópoles, a intérprete de "Sentada Chiclete" e "Te Amo Piranha" já deixou a residência e rumou à antiga morada, na zona leste paulistana.

Desabafos no Twitter

Nessa segunda-feira (15), a artista usou o Twitter para publicar uma série de mensagens desabafando sobre o ocorrido. "Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa… não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo. Da vontade de continuar dormindo e só", escreveu ela às 16h02.

Na sequência, ela diz que fez os dois shows mais tristes da carreira no domingo (14) e que esperaria para se pronunciar. "Mas tenho muita coisa pra falar com vocês. Acho que assim vocês vão me entender".

Ainda na rede social, ela pontuou que refletia sobre "qualquer aproximação" na edição em que participou. Em seguida, ela pediu que não fosse comparada com Stefani, dizendo estar solteira na época do reality e manter uma amizade com a influenciadora.

"Não tem sentido vocês quererem justificar eu com a Stefani lá dentro. Eu entrei solteira e mesmo assim tendo responsabilidade afetiva por alguém que eu amava fora do jogo. Quem acompanhou sabe", ressaltou.

Legenda: Desabafos da cantora se estenderam até a noite de segunda (15) na rede social Foto: reprodução/Twitter

Medo de traição

O IG aponta que a artista confessou a amigos um receio de ser traída em rede nacional, o que teria sido motivado pelo histórico do funkeiro — ela revelou aos mais próximos que o esposo foi infiel diversas vezes antes do casamento.

No período em que ela ficou confinada na atração, os dois ficaram alguns meses separados. Entretanto, o casal reatou e decidiu se casar em Cancún, no México. Na sequência, ambos foram contratados pela Record para participação no reality "Power Couple Brasil 5".

Ainda conforme o IG, a relação estava estremecida, e Mirella tentou se manter calada sobre o comportamento de Dynho, que teria ido contra um acordo feito pelo ex-casal.

Os dois haviam combinado, antes do programa, que o dançarino não daria abertura a nenhuma mulher durante a atração. Com o contato físico do marido com a influenciadora digital, a funkeira visualizou uma violação ao acordo mantido.

"Desta forma, informo que de minha parte, não cabe mais nenhum posicionamento a respeito deste assunto daqui em diante e, desde já, conto com a compreensão de todos", finalizou ela no Twitter na tarde desta terça (16). "Por outro lado, continuo na torcida pelo Dynho lá na Fazenda e desejo, como sempre, muita sorte e sucesso pra ele".