MC Mirella e Dynho Alves são o 2º casal eliminado do Power Couple Brasil

MC Mirella e Dynho Alves foram o segundo casal eliminado do Power Couple Brasil nesta quinta-feira (27). Eles foram os menos votados, com 28,12% de preferência do público. Enquete do Diário do Nordeste adiantou a eliminação da dupla.

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão foram os mais votados (36,51%), seguidos de Nina Cachoeira e Filipe Duarte, com 35,37%, e permanecem no reality.

Herança da D.R

A chamada Herança da D.R do Power Couple é um poder dado ao casal eliminado da semana. Escolhida semanalmente por votação do público, a novidade da temporada é enviada a uma dupla de casais ainda remanescentes na competição.

O poder foi lido por Adriane Galisteu no programa ao vivo: “Escolha um casal para ficar imune na votação do próximo ciclo e escolha outro para perder R$ 10 mil na conta conjunta”. Os três casais da D.R fizeram suas respectivas escolhas antes da eliminação.

Os eliminados escolheram Mari Matarazzo e Matheus Yurley para ganhar imunidade na próxima votação e decidiram tirar R$ 10 da conta conjunta de Márcia Fellipe e Rod Bala.

Conflitos

No esquenta da eliminação, a apresentadora Adriane Galisteu pediu que os casais da D.R falassem qual dupla eles achavam que deveria estar na zona de risco no lugar deles.

Deborah e Bruno afirmaram que colocariam Mirela Janis e Yugnir, devido à briga durante a formação de D.R. MC Mirella e Dynho Alves escolheram Márcia Fellipe e Rod Bala, por serem os únicos com os quais eles trocaram farpas. Mirella comentou que já foi chamada de "fria e calculista", além de "cobra" pela cantora de forró.

Nina e Filipe demoraram a responder, mas falaram o nome de Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo, por acreditarem que o casal não torcia para o retorno deles.

Clima tenso

A edição mostrou também um pós-formação de D.R tenso na madrugada desta quinta. Depois de uma votação com troca de farpas, Nina e Filipe e Deborah e Bruno tentaram se resolver, porém, o clima continuou estranho.

Deborah e Bruno, também foram alvos de comentários dos outros participantes. O casal tem tido diversos conflitos com os competidores nesta última semana. "Desde a primeira semana eu falo que ela se vitimiza", disse Carol Santos sobre a ex-Legendários.