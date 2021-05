Mirella e Dynho devem ser o 2º casal eliminado do Power Couple, aponta enquete do Diário do Nordeste

MC Mirella e Dynho Alves devem ser o 2º casal eliminado do Power Couple Brasil. Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, a dupla pode sair do reality show nesta quinta-feira (27) com 29,2% dos votos.

Eles enfrentam os casais Nina Cachoeira e Filipe Duarte e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão na D.R da semana. Deborah e Bruno aparecem com mais votos para permanecer na competição, com 37,7%, seguidos de Nina e Filipe, com 33,1%.

VEJA O RESULTADO:

Legenda: Enquete aponta que Nina e Filipe e Deborah Bruno se salvarão da berlinda Foto: Reprodução

Mais de 13 mil votos foram computados no levantamento, que não tem influência sobre o resultado final. Eliminação será anunciada ao vivo na edição do Power Couple desta quinta.

Votação da D.R do Power Couple

A terceira D.R do Power Couple Brasil 5 foi definida nesta quarta-feira (26). Deborah e Bruno foram os mais votados da casa, enquanto os outros dois casais já estavam garantidos na zona de risco.

Mirella e Dynho, acumularam o pior saldo de dinheiro do atual ciclo do reality e foram parar na D.R. Em contrapartida, Filipe Duarte e Nina Cachoeira desistiram da prova de terça-feira (25), sendo os últimos colocados, indo direto para a noite de eliminação.