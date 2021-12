Blogueira Virgínia Fonseca passa mal em voo e é hospitalizada em São Paulo: 'não é nada grave'

A digital influencer Virgínia Fonseca, de 22 anos, passou mal durante um voo nessa terça-feira (14) e precisou ser internada ao desembarcar em São Paulo.

Via stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe ponderou, no entanto, que o problema de saúde não era grave.

"Chegamos, São Paulo. Passei muito mal no voo, estou indo para o hospital. Já apareço aqui. Não é nada grave, não se preocupem", esclareceu.

Segundo a influenciadora, que sentiu dor de cabeça no jatinho, os médicos solicitaram uma tomografia para investigar as possíveis causas.

"Fiz tomografia. Estou com uma dor muito forte de cabeça devido ao estresse e ao cansaço. Estou aqui tomando uma medicação", disse.

Virgínia recebeu alta hospitalar e foi a um restaurante da capital paulista acompanhada de Zé Felipe.

"Tem dia que o corpo nos obriga parar, esse dia foi hoje! Graças a Deus está tudo bem. E eles sempre comigo, amo vocês”, complementou.