Marina Ruy Barbosa lança bronzeador corporal e vira meme na internet

A atriz Marina Ruy Barbosa virou meme nas redes sociais ao divulgar, na última segunda-feira (13), fotos do lançamento de um bronzeador e iluminador corporal em parceria com uma marca de cosméticos.

Nas imagens compartilhadas no perfil oficial dela no Instagram, a artista aparece usando o produto. Alguns internautas acharam que o tom de pele da global ficou alaranjado.

O nome da ruiva foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na segunda. Ela usou a mesma rede social para rebater as críticas: "Me deixem trabalhar em paz, galerinha do ódio", escreveu.

Eu tô é morto com o universo paralelo que a Marina Ruy Barbosa e o Donald Trump criaram pic.twitter.com/srSJcHSsiq — Wellington Oliveira (@well_author) December 13, 2021

A Marina Ruy Barbosa. pic.twitter.com/RW8vYdkaq5 — Felipe, a Chernobycha fashion victim (@fiajeans) December 13, 2021

A Marina Ruy Barbosa tá usando o bronzeador do Trump pic.twitter.com/gXO7XZYcRg — Icônico Slz (@Iconico_Slz) December 13, 2021

A Marina Ruy Barbosa pic.twitter.com/Zjw3f45tt4 — Lorena Madson (@Ari_Moura_) December 13, 2021

meus dedos depois de comer doritos ficam igual a Marina Ruy Barbosa pic.twitter.com/bf7uB2R1sm — eve 📖: quarto de despejo (@Evily86229532) December 13, 2021

