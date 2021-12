Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (15)

A Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, 15/12, exibirá "Sully - O Herói do Rio Hudson", um filme norte-americano lançado em 2016 que tem o drama biográfico como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h15, logo após a edição especial da novela O Cravo e a Rosa, na TV Globo.

Sinopse de 'Sully - O Herói do Rio Hudson'

Em 15 de janeiro de 2009, logo após decolar do aeroporto de Laguardia, em Nova York, uma revoada de pássaros atinge as turbinas do avião pilotado por Chesley "Sully" Sullenberger (Tom Hanks).

Com o avião seriamente danificado, Sully não vê outra alternativa senão fazer um pouso forçado em pleno Rio Hudson. A iniciativa é bem sucedida, com todos os 150 passageiros a bordo sendo salvos.

Tal situação logo transforma Sully em um grande herói nacional, o que não o isenta de enfrentar um rigoroso julgamento interno coordenado pela Agência de Regulação aérea nos Estados Unidos.

Curiosidades

É baseado no livro "Highest Duty";

O capitão Vincent Lombardi foi, de fato, quem pilotou uma das barcas na ocasião;

As cenas de resgate que foram mostradas no filme foram gravadas no Rio Hudson, onde os verdadeiros passageiros foram resgatados;

O hotel New York Marriot Downtown foi realmente para onde os sobreviventes foram levados depois que o fato aconteceu;

Na pré-produção do longa-metragem, o ator Tom Hanks passou um tempo com Chesley Sullenberger em sua residência;

Tom Hanks externou que tingir o cabelo de branco para fazer o papel de Chesley Sullenberger deu trabalho para a equipe de maquiagem;

Chesley Sullenberger, que pilotou o avião na vida real, acompanhou algumas gravações para levar ainda mais veracidade possível à produção;

O incidente ficou conhecido como "O milagre no rio Hudson";

A jornalista norte-americana Katie Couric, que entrevistou Tom Hanks na obra, também entrevistou Chesley Sullenberger, que pilotou o avião na vida real, em um programa de TV dos Estados Unidos;

"Sully - O Herói do Rio Hudson" ganhou repercussão na mídia, como nos jornais New York Times e The Guardian, e chamou a atenção para como o National Transportation Safety Board (NTSB) tratou injustamente o piloto de avião Chesley Sullenberger;

A estreia no Brasil foi adiada por causa do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense dois dias antes.

Trailer de 'Sully - O Herói do Rio Hudson'

Ficha técnica

Título original: Sully

Elenco: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn

Dubladores: Chesley ''Sully'' Sullenberger: Marco Ribeiro / Jeff Skiles: Helio Ribeiro / Lorraine Sullenberger: Izabel Lira / Charles Porter: Dario De Castro / Ben Edwards: Márcio Simões / Elizabeth Davis: Mônica Rossi / Mike Cleary: Mauricio Berger / Tenente Cook: Júlio Chaves / Sheila Dail: Lina Rossana

Direção: Clint Eastwood

Nacionalidade: americana

Gênero: drama biográfico