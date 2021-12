BBB 22: veja nomes que já foram cotados para participar do reality

Cantores, influenciadores digitais e atores já foram cogitados — por colunistas e portais sobre a vida dos famosos — como participantes do Big Brother Brasil 2022. Oficialmente, a TV Globo ainda não divulgou a lista real de nomes e Boninho, diretor do programa, já negou a participação de alguns nomes.

Veja nomes apontados no BBB 22:

Tiago Abravanel

Legenda: Tiago Abravanel é neto do apresentador e dono do SBT, Sílvio Santos

O ator e cantor Tiago Abravanel foi um dos nomes cotados para participar do reality. A informação foi divulgada pleo jornalista Fefito do BuzzFeed Brasil. Ainda segundo o comunicador, o neto de Silvo Santos ainda não teria aceito o convite.

João Guilherme

Legenda: João Guilherme é filho do cantor Leonardo Foto: Reproduçaõ/Instagram

Sondado para integrar o elenco do "Camarote" da próxima edição do "Big Brother Brasil", o ator e youtuber João Guilherme teria recusado o convite, segundo informações de Leo Dias, colunista do jornal Metrópoles. A próxima edição do reality estreia em 17 de janeiro.

Mari Saad

Legenda: Mariana Saad é conhecida por tutorais de maquiagens Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Mari Saad foi apontada pelo colunista Leo Dias como um dos nomes para compor o casting do BBB 22. Em matéria no dia 13 de dezembro, o comunicador disse que ela já procura profissionais para administar perfis em redes sociais.

Douglas Souza

Legenda: Time alega que o atleta voltou sem autorização Foto: Instagram/Douglas Souza

O jogador de vôlei Douglas Souza deixou o clube italiano Callipo Sport, em 9 de dezembro deste ano, e retornou para o Brasil. Após comunicado, nas redes sociais, internautas começaram a cogitar que o motivo da saída seria a participação de Douglas da edição 2022 do reality.

Bruno Montaleone

O ator Bruno Montaleone foi um dos nomes apontados pelo site "Observatório da TV" como participante do BBB 22. Ele é nome forte no elenco de "Verdades Secretas 2".

Naiara Azevedo

Legenda: Cantora sertaneja reagiu à matéria sobre confirmação dela no reality com bom humor Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Naiara Azevedo foi anunciada pelo jornalista Leo Dias como participante do BBB 22, em novembro deste ano. No mesmo dia, a sertaneja brincou com a situação e negou: "Não, não vou entrar no BBB. Vou tá aqui de fora igual a vocês, curtindo, dando pitaco e votando", declarou a sertaneja.

Ellen Rocche

Legenda: Atriz participou de reality no SBT Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Ellen Rocche, nome presente no elenco da nova geração da Escolinha do Professor Raimundo, já participou de um reality de confinamento no estilo BBB. Ela foi vice-campeã da "Casa dos Artistas 2". Ele foi apontada como participante do BBB 22 em setembro, pelo colunista André Romano.

Veja enquete: