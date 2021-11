Após ser especulada no BBB 22, cantora Naiara Azevedo nega que esteja no programa

A cantora Naiara Azevedo declarou no Instagram, na tarde desta sexta-feira (18), que não irá participar do Big Brother Brasil 22 (BBB) como confinada. "Não, não vou entrar no BBB. Vou tá aqui de fora igual a vocês, curtindo, dando pitaco e votando", declarou a sertaneja.

A notícia de Naiara Azevedo no BBB 22 repercutiu após o colunista Leo Dias noticiar a participação da sertaneja no reality como confirmada, na tarde desta sexta-feira.

Em stories do Instagram, a cantora ainda brincou e disse que o que tem marcado para o próximo ano são muitos shows.

"A única coisa que eu tenho confirmada para passar para vocês aqui agora é minha agenda de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Tá lotada, tá bombando", disse Naiara Azevedo.

