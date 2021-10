Tadeu Schmidt e Boninho se reúnem para discutir o BBB 22: 'vem coisa boa por aí'

Confirmado para a apresentação do Big Brother Brasil (BBB) 22, Tadeu Schmidt se reuniu com o diretor Boninho, nesta quarta-feira (13).

"BBB 22 reunião no japa! Vem coisa boa por ai!!!", escreveu Boninho na legenda, marcando o perfil de Tadeu.

Na foto, os dois aparecem ao lado do diretor-geral do BBB, Rodrigo Dourado.

A publicação recebeu reações de anônimos e famosos como Wesley Safadão, Alex Escobar e Poliana Abritta - que divide a apresentação do "Fantástico" com Tadeu.

Tadeu no BBB 22

A TV Globo anunciou na noite do último domingo (10), durante o "Fantástico", que Tadeu Schmidt deixará o programa para apresentar o BBB a partir de 2022. Poliana Abritta, então, dividirá o dominical com Maria Júlia Coutinho, que sairá do "Jornal Hoje".

Legenda: Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB Foto: Divulgação

Tadeu Schmidt substituirá Tiago Leifert no comando do reality show global. Leifert deixará o canal a partir do ano que vem.