Luana Piovani praticamente confirma participação de Pedro Scooby no Big Brother Brasil 22

A entrada de Pedro Scooby no 'Big Brother Brasil 22', no time Camarote, foi praticamente confirmada pela atriz e ex-esposa do surfista, Luana Piovani, 45.

Ao interagir com seguidores com caixas de perguntas no Instagram, a loira deu fortes indícios de que os rumores de confinamento do atleta devem se confirmar.

Nos stories, ela foi perguntada por uma fã sobre como ficaria o cuidado com os filhos, tendo em vista a suposta ida de Scooby ao reality.

"O que acha do [Pedro] Scooby no 'BBB'? Vai deixar os sacis [filhos] com a Cíntia [Dicker] enquanto ele estiver no programa?", quis saber o seguidor.

Em resposta, Luana Piovani deu uma 'alfinetada' no ex, informando que a atual namorada de Scooby, Cíntia Dicker, "é mais responsável que ele". E garantiu que os filhos ficariam bem sob seus cuidados.

A atriz disse que já avisou a Scooby e Dicker "para não se preocuparem" com os três filhos. "Tomara né... Ela certamente é mais responsável que ele... Já disse para não se preocuparem com os nossos filhos", escreveu.

"Meus filhos, graças a Deus, são muito bem cuidados e bem tratados. Se assim for, tudo acontecerá da melhor forma possível".

Por outro lado, questionada se torceria para o ex-marido ganhar, ela respondeu que sim. "Eu sempre torço pelo Pedro", garantiu.

Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 9. O casal anunciou o fim do casamento em 2019.