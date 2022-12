Gabi Brandt confirma gravidez de risco após rumores de fãs: 'fui forçada a contar'

Gabi Brandt confirmou, nesta quinta-feira (8), que está grávida novamente. Segundo o colunista Hugo Gloss, o rumor surgiu após circular uma foto da influenciadora com uma fã, em que mostrava a barriga "pontuda". No desabafo, porém, ela explicou que mantinha a gestação em sigilo por ser de extremo risco. "Fui forçada a contar", lamentou.

"Carta pro meu filho: não vejo a hora de te conhecer, meu amor. Mamãe tava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades... mas, mais uma vez, tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade", escreveu a influenciadora no Instagram.

Ela também não poupou críticas à forma como sua gravidez foi exposta na mídia. "Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu tivesse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família, que estão vindo pro Natal, e eu estava planejando contar pessoalmente".

No carrossel de fotos publicadas, a influenciadora, que vive um relacionamento de altos e baixos com Saulo Poncio, mostrou o momento em que descobriu a gravidez e alguns dos episódios de sangramento.

Gravidez de risco

Brandt afirmou que está com 16 semanas de gravidez e contou que precisou ser hospitalizada duas vezes desde que descobriu o novo filho. "No dia 30 [de outubro], eu perdi líquido e, em seguida, tive um sangramento forte. Fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco", continuou.

Ela foi sincera com os seguidores e disse que, no momento, "a situação segue a mesma". "Dia após dia, alguns sangramentos, mas sigo de repouso, apenas me locomovendo para o que for extremamente necessário e orando muito para que tudo dê certo".