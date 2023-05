Bailarinas de Anitta e Ludmilla anunciam fim do relacionamento

Ohana Lefundes e Giovanna Vasconcelos, bailarinas das cantoras Anittas e Ludmilla, não estão mais namorando. Elas estiveram juntas por alguns meses e tinham um relacionamento aberto.

Ohana deu a notícia no Instagram: “eu e a Giovanna não estamos mais juntas. Estamos nos cuidando separadamente, e tudo vai ficar bem! Obrigada por entenderem e respeitarem esse momento”, escreveu.

Legenda: Publicação compartilhada por Ohana Lefundes nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna também falou sobre o assunto em seu perfil: “vim comunicar que eu e a Ohana terminamos. Está tudo bem, fizemos o melhor para as duas. Peço, do fundo do meu coração, que respeitem esse momento”.

O ex-casal fazia sucesso nas redes sociais quando aparecia em vídeos dançando, principalmente pela grande química.

Trisal

Em 2019, Ohana chegou a viver um trisal com Anitta quando ela namorava o surfista Pedro Scooby. As duas foram flagradas na época se beijando em uma boate do Rio de Janeiro.