Patrícia Poeta volta a protagonizar momento polêmico com Manoel Soares no Encontro; entenda

A apresentadora Patrícia Poeta voltou a protagonizar um momento polêmico, na manhã desta sexta-feira (12). Na ocasião, ela devolveu para a produção um microfone que o apresentador Manoel Soares foi entregar para o entrevistado dela.

A jornalista entrevistava um convidado do auditório, quando Manoel Soares decidiu entregar um microfone ao rapaz e não percebeu que ele já estava com um. No momento, Patrícia pegou o microfone e entregou aos assistentes de palco do programa.

A atitude da apresentadora repercutiu nas redes sociais. Confira os tweets abaixo.