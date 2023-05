Key Alves pede respeito após ser atacada por supostos fãs de Gustavo Benedeti nas redes sociais

A ex-BBB 23 Key Alves usou o perfil pessoal no Instagram para pedir respeito após receber ofensas diretas de supostos fãs do também ex-BBB Gustavo Benedeti, com quem manteve um relacionamento dentro do reality. Em Space no Twitter, perfis atacaram a jogadora de vôlei por meio de frases sexualizadas.

"Eu sou uma mulher que saiu de casa com 14 anos trabalhei e lutei pelos meus sonhos", disse Key, logo após pedir respeito nas redes sociais. A também influenciadora virou alvo de uma hashtag dos fãs ainda na quinta-feira (11), que também pediram para que o nome dela fosse citado com cuidado.

Nas últimas horas, a trend 'Key merece respeito' figurou nos Assuntos do Momento no Twitter, com mais de 48,7 mil menções à hashtag.

"Hoje com 23 anos sou independente não dependo de homem nenhum. Sou atleta profissional, empresária, empreendedora e milionária! Nunca vou aceitar homem nenhum falar o que eu devo fazer!", completou a atleta, fazendo referência ao que teria sido o ataque na rede social.

Segundo perfis de fãs, uma transmissão de apoiadores de Gustavo teria dito que homens interessados em Key deveriam manter relações com ela apenas com preservativo. A declaração ocorreu após a atleta citar diversos homens com quem teria se relacionado ao longo da vida.

Apesar de ser citada pelos fãs de Gustavo, Key e o ex-BBB 23 não mantém mais relacionamento. Namorados dentro do reality show global, os dois anunciaram o término depois da saída do programa, chocando fãs em meio a publicações turbulentas.

Gustavo cita Key

Ainda na quinta-feira (11), Gustavo chegou a citar Key Alves nos stories do Instagram. Questionado se havia possibilidade de retomar o namoro com a jogadora, ele negou qualquer intenção nesse sentido.

"Vou representar uns 90% das caixinhas de perguntas. Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz. Quero ser amigo dela, mas estou respeitando o momento e é isso", respondeu.

Além disso, negou que esteja se envolvendo com alguém e endossou o coro do pedido de respeito à ex. "u não quero ver ninguém ofendendo ela, eu não admito esse tipo de coisa. Turma, não precisa diminuir um para exaltar o outro, entendeu? Cola comigo, turma", finalizou sobre o assunto.