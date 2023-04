Gustavo Benedeti confirma fim de namoro com Key Alves em publicação no Instagram

Key Alves e Gustavo Benedeti não são mais um casal. A jogadora de vôlei e o empresário estavam juntos desde a estreia do reality show, no dia 16 de janeiro. O empresário confirmou informações em comunicado publicado no Instagram, nesta terça-feira (4).

"Turma, vim aqui contar pra vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo", disse o ex-BBB.

Em seguida, Gustavo falou sobre os sentimentos no período que viveu o relacionamento e diz o que aconteceu após sair da casa. "Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir, e lá na frente machucar".

Por fim, o empresário declarou o que deseja para Key após o fim do relacionamento. "Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos espero a compreensão dos fãs".

Nesta segunda-feira, em publicação no Instagram — sem falar o motivo — Key Alves chegou a publicar foto chorando.

Key se posiciona

Horas após a confirmação de Gustavo, Key Alves usou o Instagram para explicar outra versão do fim do relacionamento. Segundo ela, o fim do namoro não foi nada amigável e que ela teria passado por diversas perdas nos últimos meses.

"Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós, enquanto ele só pensou nele, triste", disse a jogadora de vôlei.

Legenda: Posicionamento de Key foi publicado no Instagram Foto: reprodução

Em um longo texto publicado na rede social, Key declarou que chegou a acreditar em um relacionamento duradouro com Gustavo fora do BBB 23, mas, aparentemente, teria "acreditado sozinha".

"Essa é a vida real, não é o BBB, e aqui, sim, mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor a carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e, quanto a ele, que seja feliz", declarou Key.