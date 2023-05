Key Alves revela que já ficou com o ator José Loreto

Ao participar de uma dinâmica no "Podcats" nessa terça-feira (9), Key Alves acabou revelando que já ficou com o ator José Loreto.

Durante a brincadeira com os apresentadores Lucas Guimarães e Camila Loures, a ex-BBB e jogadora de vôlei, que fala abertamente sobre seus relacionamentos anteriores, disse ter vontade de ficar com Cauã Reymond, Maluma e Arthur Aguiar. “Cauã, pego com certeza, rezando para cruzar com ele. Maluma é meu sonho de consumo. Arthur Aguiar, pego”, afirmou.

Legenda: Key Alves no PodCats Foto: Reprodução/Instagram

Também no bate-papo, Key revelou que já havia se inscrito para participar do BBB, antes de receber o convite, para a edição de 2023. “Eu falo que ia pro Big Brother desde que tinha 18 anos, já me inscrevi, eu e minha irmã. Ela falava, 'não vou deixar você entrar sozinha'. Aí veio o convite recente. Eu estava jogando e tive uma lesão muito grave no joelho, ali na lesão eu senti 'eu acho que vou pro 'Big Brother'. Passou uma semana, eu recebi o convite, eu topei na hora”.

No entanto, ela confessou que pensaria duas vezes se entraria de novo. “É muito doido. A gente não tem noção do que é aquilo. Ali dentro eu achava que estava tudo bem aqui fora. Tudo o que a gente pensa lá, aqui fora é ao contrário".