Mãe de Paulo Gustavo revela que humorista deixou testamento escrito aos 39 anos

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, revelou que o humorista deixou um testamento aos 39 anos, cerca de três anos antes de falecer por complicações da Covid-19, em 2021. O apartamento no Rio de Janeiro onde ela mora atualmente é parte do que o artista planejou em seus desejos finais.

As informações foram reveladas por Déa no podcast "Quem Pode, Pod", de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank.

"Quando aconteceu isso tudo, eu falei: 'Vou-me embora. Vou morar perto dos meus netos’. A Juju [filha] trabalha no Rio também, com audiovisual. Estou morando num apartamento [no RJ] que ele deixou para mim e para o pai em testamento”, relata Déa.

Deá, que tem posto fixo no Domingão com Huck, na TV Globo, falou sobre a percepção do filho, que escreveu seu testamento "cedo": "Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento... Era pra gente vender e levar um dinheiro", completou.