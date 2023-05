Quem canta na abertura de 'Terra e Paixão'? Conheça a trilha sonora da novela

O sertanejo predomina na trilha sonora de "Terra e Paixão". E isso é evidenciado logo na abertura da nova novela global, que apresenta a clássica "Sinônimos", de Zé Ramalho, interpretada por Ana Castela e pela dupla Chitãozinho & Xororó.

No núcleo dos moradores da cidade fictícia de Nova Esperança, dão o tom canções como "Coração Cigano", uma parceria entre Luan Santana e Luísa Sonza; "Um Sonhador", de Bruno & Marrone; "Tem Que Sorrir", de Jorge & Mateus; "Apenas um Sorriso", de Yasmin Santos; 'Te Amo Demais', de Marília Mendonça, dentre outras.

Fagner também está presente na trilha com 'Noturno (Coração Alado)' e a cantora indígena Djuena Tikuna emprestará sua voz à música "Maraka'anandê".

Já a trilha internacional é composta por músicas como "Knocking on Heaven's Door", de Bob Dylan; "LLYM", de Rosalía; "Snap", de Rosa Linn; "Fields of Gold", de Raae; "Twinkle Twinkle", de Margo Price; "Lost on You", de LP; "Perdoni Tenente", de Pino D'Angiò; "Marilyn Monroe", de Sevdaliza; e "Atlantis", de Seafret.

Entre o tradicional e o moderno

De acordo com o diretor artístico do folhetim, Luiz Henrique Rios, os personagens "respiram outros universos" e "a trilha, no sentido de ambiência, é um lugar bem interessante". "Acho que o público vai perceber algo entre o tradicional e o moderno, que fala muito do que percebi no Mato Grosso do Sul", explicou.

Veja a abertura da novela

Que horas começa 'Terra e Paixão'?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Rede Globo.