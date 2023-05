Nova trama das 9, conheça elenco da novela Terra e Paixão

Terra e Paixão, nova novela das 9, estreia nesta segunda-feira (8) na tela da TV Globo. O folhetim tem autoria de Walcyr Carrasco e conta com um elenco de tirar o fôlego. Barbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro estarão nos papéis principais ao lado da dupla de vilões Tony Ramos e Gloria Pires.

A saga conta a história de Aline, uma mulher movida pelo desejo de justiça, que cruza com uma família cheia de ambição e segredos.

No cenário de fazendas e plantações nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, a novela mostra a cultura e a beleza de um Brasil rural e moderno.

A protagonista, interpretada por Barbara Reis, aprenderá a plantar e a lidar com as máquinas e com o mercado de agronegócios após ficar viúva em um atentado.

Ela irá se aproximar dos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos do poderoso fazendeiro Antônio (Tony Ramos), com quem precisará brigar para manter suas terras.

Conheça o elenco de 'Terra e Paixão'

Aline (Barbara Reis)

Legenda: Barbara Reis como Aline Foto: Divulgação/Globo

Guiada pela sua força e coragem, Aline (Barbara Reis) começa uma trajetória para defender seu legado e construir um futuro melhor para si e para sua família. Após o assassinato do marido em uma tentativa de invasão das terras onde vivem, a professora se torna produtora agrícola sem nunca ter plantado uma semente, enfrentando tudo e todos para realizar seu novo sonho.

Caio (Cauã Reymond)

Legenda: Cauã Reymond interpreta Caio Foto: Divulgação/Globo

Por conta de toda a rejeição que sente do pai e da madrasta, Caio é um homem dividido, mas capaz de grandes gestos de amor e generosidade. É ele quem salva Aline e seu filho pequeno de morrerem quando descobre que a propriedade dela será invadida.

Antônio (Tony Ramos)

Legenda: Tony Ramos interpreta Antônio Foto: Divulgação/Globo

Maior produtor rural da região de Nova Primavera, Antônio La Selva (Tony Ramos) é pai de Caio (Cauã Reymond) com a primeira esposa, Agatha, e culpa o jovem pela morte da mãe no pré-parto. Casado com Irene (Gloria Pires), teve com ela mais dois filhos, Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório).

Irene (Glória Pires)

Legenda: Glória Pires interpreta Irene Foto: Divulgação/Globo

Manipuladora e misteriosa, Irene tenta mover suas peças para fazer a cabeça do marido a escolher um dos seus filhos para assumir os negócios da fazenda no futuro, embora seja o enteado Caio quem detém os maiores conhecimentos sobre agronegócio e que acompanha toda a produção diariamente.

Daniel (Johnny Massaro)

Legenda: Johnny Massaro como Daniel Foto: Divulgação/Globo

Daniel é ainda mais puro de sentimentos. Também ama Caio e não costuma ver maldade nas pessoas, mas é ambicioso. No entanto, não faz jogos para ficar com a herança do pai. Assim como o irmão, ele se apaixona por Aline.

Iraê (Suyane Moreira)

Legenda: Suyane Moreira interpreta Iraê Foto: Divulgação/Globo

Cândida Ferreira (Susana Vieira)

Legenda: Susana Vieira interpreta Cândida Ferreira Foto: Divulgação/Globo

Dona do bar da cidade, conhecedora dos segredos e mistérios dos moradores. Ama Caio (Cauã Reymond), porque era ligada à sua falecida mãe, Agatha. Tem guardados dois segredos fundamentais: o passado de Irene (Gloria Pires) e também a verdade sobre a mãe de Caio.

Gentil (Flavio Bauraqui)

Legenda: Flavio Bauraqui interpreta Gentil Foto: Divulgação/Globo

Pai de Jonatas (Paulo Lessa) e Menah (Camilla Damião). Tem uma relação próxima com Jussara (Tatiana Tiburcio), a mãe de Aline (Barbara Reis).

Anely do Carmo (Tata Werneck)

Legenda: Tata Werneck como Anely do Carmo Foto: Divulgação/Globo

Mora com a irmã, Lucinda (Débora Falabella), e ajuda a cuidar da pousada de Andrade (Ângelo Antônio). Às vezes trabalha como freelancer na butique de Graça (Agatha Moreira). Mas Anely tem uma outra personalidade. Quando sozinha, no computador, ela entra em um site adulto para fazer strip-teases. É onde realmente ganha dinheiro, e tem clientes de todo o país. Seu namorado, Odilon (Jonathan Azevedo), não desconfia. Em público, jura que só casa de véu e grinalda.

Jonatas (Paulo Lessa)

Legenda: Paulo Lessa interpreta Jonatas Foto: Divulgação/Globo

Filho de Gentil (Flávio Bauraqui), irmão de Menah (Camilla Damião) e primo de Samuel (Ítalo Martins). Tem um sentimento ativista, luta pelos direitos. Ajuda Aline (Barbara Reis), por quem sempre foi apaixonado, com as terras dela e o manuseio das plantadeiras.

Ademir La Selva (Charles Fricks)

Produtor rural e irmão mais novo de Antônio (Tony Ramos), tem uma ligação com Caio (Cauã Reymond), seu sobrinho, a quem ajudará comprando as sementes para Aline (Barbara Reis) plantar. Mora na cidade e frequenta diariamente o bar de Cândida (Susana Vieira).

Andrade Amorim (Ângelo Antônio)

Dono na pousada da região. É casado com Lucinda (Débora Falabella), com quem tem Cristian (Felipe Melquiades). Bebe demais. Descobre que a cunhada Anely (Tata Werneck) faz strip-tease online e passa a chantageá-la.

Angelina (Inez Viana)

Embora não seja parente de Antônio (Tony Ramos), Angelina trabalha com ele há muito tempo. Cuidou de Caio (Cauã Reymond), Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório).

Elias Mamberti (Lourinelson Vladmir)

É dono de uma loja de fertilizantes. É um homem rude e sombrio, que abandonou os filhos com a primeira mulher, no Paraná. Em Nova Primavera casou-se com Mara (Renata Gaspar), mas não é feliz. É agressivo com ela, que chega a procurar a delegacia.

Fernando Galego (Ignácio Luz)

Conhecido como Nando. Cantor sertanejo que trabalha diretamente no bar, mas também faz às vezes de garçom. Seu sonho é se tornar um cantor famoso.

Flor da Conceição (Letícia Laranja)

Mulher sexy, foi para a região para ganhar dinheiro. É mãe de Rosa (Maria Carolina Basilio) e apaixonada por Caio (Cauã Reymond).

Gladys (Leona Cavalli)

Gladys vive um casamento aparentemente tradicional com Tadeu (Claudio Gabriel) e é mãe de Graça. Diretora da escola local, mantém um relacionamento às escondidas com Luigi, italiano que conheceu pela internet, mas que também vive um romance com Petra.

Graça (Agatha Moreira)

Filha de Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli), Graça está prestes a se casar com Daniel (Johnny Massaro). Dona da butique da cidade, por onde passam todas as mulheres, Graça se dá muito bem com Irene (Gloria Pires), mãe de Daniel, que na primeira oportunidade a incentiva a armar uma falsa gravidez para que o filho se case com ela.

Graciara (Natália Dal Molin)

Mulher amarga que serve as mesas no bar de Cândida (Susana Vieira). Não espera muito da vida.

Ina Miranda (Merícia Cassiano)

Trabalha no bar, mas acha que é só o começo para uma carreira triunfal.

Jurecê Guató (Daniel Munduruku)

Pajé, remanescente da etnia guató. Um homem cheio de sabedoria, um xamã. Tem plena consciência da situação dos indígenas. Seu povo foi praticamente extinto, e os que sobraram, estão vivendo na floresta. Mas olha para tudo isso de forma contemplativa, pois, em suas palavras, “outros mundos surgirão”.

Jussara Barroso (Tatiana Tibúrcio)

Mãe de Aline (Barbara Reis) e avó de João (Matheus Assis). Teme que as decisões da filha a prejudiquem e quer que ela venda as terras e volte para a cidade.

Kelvin Santana (Diego Martins)

Garçom simpático e bem-humorado, recebe a todos com um sorriso. Tem falas maldosas, faz piadas, mas é um amigo real de Cândida (Susana Vieira) e de Caio (Cauã Reymond). Vive um relacionamento amoroso secreto.

Luana Shine (Valéria Barbellos)

Gerente do bar de Cândida (Susana Vieira), sonha em ser proprietária. É uma transexual. Gosta de fazer fofoca, mas é íntegra e generosa. Tem um amor secreto.

Lucinda (Débora Falabella)

Lucinda é uma mulher correta, justa, que se dedica completamente ao trabalho e a família. Tem um filho, Cristian, e é casada com Andrade, um homem que se torna violento quando bebe.

Luigi (Rainer Cadete)

Italiano, Luigi San Marco conhece pela internet Petra (Debora Ozório), filha de Irene (Gloria Pires) e Antônio La Selva (Tony Ramos), o personagem percebe que pode se dar bem, mas no convívio com a jovem se torna figura importante no combate à dependência química dela.

Mara (Renata Gaspar)

Dona da Transportadora. Ativa, ajudará a salvar uma colheita de Aline (Barbara Reis). Casada com Elias (Lourinelson Vladmir), vai se aproximar de Menah (Camilla Damião).

Marino Guerra (Leandro Lima)

É o delegado da cidade. Aliado de Antônio (Tony Ramos), fará de tudo para não desvendar a morte do marido de Aline (Barbara Reis), Samuel (Ítalo Martins). Vai se apaixonar por Lucinda (Débora Falabella), que é casada com Andrade (Ângelo Antônio).

Menah (Camilla Damião)

Irmã de Jonatas (Paulo Lessa), filha de Gentil (Flávio Bauraqui). Fica próxima de Mara (Renata Gaspar), dona da transportadora.

Odilon Pires (Jonathan Azevedo)

Namorado de Anely (Tata Werneck). Já sonhou em ser um grande campeão, mas hoje contenta-se com a academia de Krav Magá que possui em Nova Primavera, com uma boa clientela. Muito ciumento, não tem a menor ideia de tudo o que sua namorada apronta.

Petra (Débora Ozório)

Formada em agronomia, Petra guarda segredos e quer tomar posse da fortuna da família para ela, influenciada pelo italiano Luigi (Rainer Cadete), um trambiqueiro com quem se envolve. Frágil por ser viciada em remédios tarja preta, muitas vezes ela não tem limites e corre riscos.

Ramiro Neves (Amaury Lorenzo)

Capataz de Antônio (Tony Ramos). Faz o que o patrão mandar, inclusive recorrer à violência.

Raoni Guató (Mapu Huni Kui)

Filho de Jurecê (Daniel Munduruku) e irmão de Iraê (Suyane Moreira). Está sendo preparado para se tornar o xamã. É um indígena simpático, capaz de transmitir uma grande paz. É ele que em muitas ocasiões assume o papel de Jurecê.

Rodrigo Pinheiro (Maicon Rodrigues)

Advogado em início de carreira, mas que ajudará muito Aline (Barbara Reis) e forçará a polícia a investigar a morte do marido dela.

Ruan (Tairone Vale)

Trabalhador da lavoura. É o espião de Antônio (Tony Ramos) nas terras de Aline (Barbara Reis) em troca de dinheiro. Sua irmã está presa e ele sonha pagar um advogado para tirá-la da prisão.

Tadeu (Cláudio Gabriel)

A busca pelo poder e a inclinação por mentir são características presentes na família do presidente da cooperativa da cidade fictícia Nova Primavera e melhor amigo de Antônio. Vive um casamento aparentemente tradicional com Gladys, com quem tem a filha Graça. Por trás da aparência conservadora se mostra um homem repleto de desejos e fantasias.

Yandara Guató (Rafaela Cocal)

Filha de Iraê (Suyane Moreira), neta de Jurecê (Daniel Munduruku). Resolve ir à luta por seu lugar no mundo. Ajudada por Graça (Agatha Moreira), dona da butique, ela se lançará como modelo, despontando para uma carreira internacional.