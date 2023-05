Maísa e jogador Rodrygo Goes interagem na web e fãs especulam romance

Os nomes de Maísa e Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid, viraram assunto nas últimas horas nas redes sociais. Tudo porque a atriz, que está de passagem pela Europa, publicou uma série de vídeos assistindo a uma partida da equipe espanhola, mostrando a presença do jogador brasileiro e enaltecendo o desempenho dele durante o jogo.

Maísa compareceu a uma partida da Champions League, disputa entre Real Madrid e Manchester City. De início, ela publicou registro de todo o time na hora do hino, aproximando o zoom da câmera para mostrar a presença de Rodrygo. Logo em seguida, já no jogo, marcou o perfil do jogador no Instagram.

Após a partida, Rodrygo fez questão de repostar o vídeo publicado pela atriz, acrescentando um emoji de coração na legenda da postagem. Segundo internautas, Maísa e Rodrygo já são amigos de longa data, o que pode justificar a interação nas redes sociais.

A amizade, no entanto, foi a última hipótese levantada pelos seguidores na Internet. "Pelé teve a Xuxa. Rodrygo tem a Maísa", escreveu um usuário do Twitter, enquanto outros disseram que "shippavam", gíria da web para torcer por um casal. "Meu Deus, a Maísa e o Rodrygo... Daria um casalzão", comentou outra pessoa.

Foto: reprodução/Instagram

Na última publicação de Rodrygo, Maísa deixou um emoji admirado, o que também teria levantando suspeitas de um relacionamento entre os dois. Apesar disso, os dois não se pronunciaram sobre a questão até o momento.