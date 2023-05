Robert De Niro se torna pai pela 7° vez aos 79 anos

O ator Robert De Niro se tornou pai pela sétima vez, agora aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada pelo próprio artista e publicada pelo portal 'E! News' nesta terça-feira (9).

"Acabei de ter um bebê", declarou ele em revelação ao Entertainment Tonight Canada, sem, no entanto, divulgar qual a identidade da mãe da criança.

De Niro já é pai Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, frutos do relacionamento com Diahnne Abbott. Do segundo casamento, ele teve os gêmeos Aaron e Julian, de 27, da ex Toukie Smith. Além deles, o ator também é pai de Elliot, de 25, e Helen, de 11 anos, do casamento com Grace Hightower.

Robert De Niro se separou da última esposa em 2018, após mais de duas décadas juntos. "Eu honro Grace como uma mãe maravilhosa e peço privacidade e respeito de todos enquanto desenvolvemos nossos papéis como parceiros na paternidade", disse na época do divórcio.