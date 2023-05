O Senador morre em 'O Rei do Gado'? Veja o que acontece com o personagem na novela

Um encontro indesejado entre Maria Rosa (Ana Rosa) e Chiquita (Arieta Corrêa), em "O Rei do Gado", vai acontecer com a morte do senador Caxias (Carlos Vereza). Em sofrimento pela partida do político, a ex-mulher e a amante manterão contato frio e cheio de tensão durante o funeral dele.

O desenrolar da trama já deve acontecer agora, na reta final do folhetim. Caxias será alvo de um atentado logo após vistoriar uma região onde estará ocorrendo embate entre integrantes do movimento dos sem-terra e latifundiários.

A favor da reforma agrária, ele vai virar alvo dos donos de fazendas da região, que vão encará-lo como um inimigo. O ataque, inclusive, será bastante inesperado: Caxias será baleado enquanto conversa com Regino (Jackson Antunes). Com um tiro no peito, ele não resistirá aos ferimentos.

O velório será cercado por soldados, em um edifício em Brasília. Maria Rosa, ex-mulher do político, sairá do local às pressas, toda de preto, sem olhar nos olhos de Chiquita. Nesse momento, nenhuma das duas irá falar uma palavra.

Apesar da frieza de Maria Rosa, a amante, Chiquita, agirá de forma diferente. A empregada vai se emocionar ao ver o amado em um caixão, ficando aos prantos ao passar a mão no rosto dele. Chiquita deixará flores brancas em cima de Caxias e sairá inconsolável.