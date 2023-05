Pedro Bial recebe mensagem do irmão na TV e fãs se chocam com semelhança

O apresentador Pedro Bial participou, na manhã desta terça-feira (9), do 'Encontro com Patrícia Poeta' para falar sobre o programa 'Linha Direta' e recebeu mensagens dos irmãos, Irene e Alberto Bial, como homenagem.

"Meu irmão querido! Desde pequeno que eu vejo essa veia de aventura, de jornalismo, informação… Uma pessoa que pratica o bem, que faz toda essa sociedade brasileira um pouco melhor. Te admiro demais. Te amo muito! Beijo, Pedro", disse Alberto, deixando o apresentador emocionado.

Quem assistia ao programa, se surpreendeu com a semelhança entre Pedro e Alberto. Até mesmo a voz deles é muito parecida. "O irmão de Pedro Bial é gêmeo dele. Ninguém me convence do contrário", escreveu um fã no Twitter.

"Praticamente o Pedro Bial tem um irmão gêmeo igualzinho… Até a voz! Quando precisar se ausentar, pode chamar o irmão", publicou outra. "O irmão do Bial tem a mesma cara e a mesma voz que ele! Estou chocado", comentou mais um.

Apesar de parecidos, Alberto tem uma profissão diferente de Pedro: ele é técnico de basquete.

Linha Direta

O 'Linha Direta', agora sob o comando de Pedro Bial, voltou a ser exibido no último dia 4 de maio, com o caso Eloá, a adolescente de 15 anos mantida em cárcere privado e assassinada pelo ex-namorado, Lindemberg.