Quando começa o Linha Direta? Estreia do programa relembra Caso Eloá

Com mais investigações do nunca, o novo programa Linha Direta começa nesta quinta-feira (4), a partir das 23h30, logo após 'Cine Holliúdy'.

A atração será comandada pelo apresentador Pedro Bial e, logo no início, promete relembrar o Caso Eloá, mostrando novas perspectivas acerca do crime que abalou o País em 2008.

Relembre o Caso Eloá

Tudo começou no dia 13 de outubro de 2008, quando por volta das 13h, Lindemberg Alves Fernandes, de 22 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel.

Inconformado com o fim do relacionamento, Lindemberg manteve Eloá e outros três colegas em cárcere de privado. Iago Vilera e Victor Campos foram liberados pelo sequestrador na mesma noite do dia 13. Nayara, outra colega de Eloá, também chegou a deixar o local, mas, acabou voltando para o cativeiro em busca de ajudar nas negociações.

Após 100 horas de tentativas frustradas de negociações, a Polícia invadiu o apartamento, Lindemberg reagiu atirando contra as duas garotas. Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha. Nayara foi atingida no rosto, mas sobreviveu.

O crime ocorreu em Santo André, no ABC paulista.

Em 16 de fevereiro de 2012, Lindemberg Alves foi condenado a 98 anos e dez meses de prisão pelos 12 crimes pelos quais foi julgado.

Linha Direta

O Linha Direta é um programa de jornalismo investigativo que fez sucesso na televisão entre 1990 e 2007, com os jornalistas Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles como apresentadores.

A atração era inspirada em programas de sucesso nos Estados Unidos, como Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries, e trazia em todos os episódios a investigação de dois casos policiais.