Ator Luís Miranda revela ter presenciado cenas de assédio sexual cometidos por Marcius Melhem

O ator Luís Miranda confirmou ter presenciado episódios de assédio sexual cometidos por Marcius Melhem na época em que ambos trabalhavam juntos no programa Zorra.

Uma das vítimas teria sido Dani Calabresa, a primeira a denunciar o possível crime à Globo e ao Ministério Público.

Segundo informações do portal Metrópoles, Miranda revelou que Dani o procurou e contou que Melhem havia mostrado o pênis a ela durante a festa do centésimo episódio do Zorra.

"Marcius tinha um comportamento íntimo demais para a hierarquia da casa. Como, por exemplo, entrar no camarim enquato Dani estava trocando de roupa ou experimentando uma peça. E muitas brincadeiras e piadas de cunho sexualizado, além de armações de articulação do poder", afirmou o ator ao portal.

Luís Miranda Ator "Com mulheres, Marcius tinha esse excesso de elogios às formas físicas"

Legenda: Mirando revelou que Dani o procurou e contou que Melhem havia mostrado o pênis a ela durante a festa do centésimo episódio do Zorra. Foto: Divulgação

Procurado pelo Metrópoles, a assessoria de Melhem negou as acusações e garantiu que, ainda nesta segunda (1º), o acusado vai publicar um vídeo no Youtube esclarecendo os fatos.

Miranda revelou também ter procurado os diretores do programa, Maurício Farias e Mauro Farias, para questionar se a denúncia de Calabresa teria sido uma vingança, uma vez que ela não teria conseguido o programa que sugeriu a Melhem.

O ator também relatou ter entendido o comportamento de Melhem como brincadeira, tendo percebido somente mais tarde que o relato de Calabresa se tratava de uma denúncia de assédio sexual.