Marcius Melhem é alvo de novas acusações de assédio; veja detalhes

O humorista Marcius Melhem é alvo de novas acusações de assédio sexual. Pela primeira vez em entrevista, quatro mulheres e sete testemunhas romperam o silêncio e deram detalhes sobre episódios que culminaram no inquérito policial, aberto em 2020, que investiga o ex-diretor do núcleo de humor da Rede Globo.

À coluna do portal Metrópoles, atrizes Dani Calabresa, Renata Ricci, Georgiana Góes, Veronica Debom, Maria Clara Gueiros, as roteiristas Luciana Fregolente e Carolina Warchavsky, os diretores Cininha de Paula e Mauro Farias, e os atores Marcelo Adnet e Eduardo Sterblicht comentam sobre os casos. Melhem também concedeu entrevista e deu sua versão.

Segundo eles, Melhem tinha o costume de manter as vítimas sob seu domínio, as impedindo de participar de novelas na Globo, e fazendo com que tivessem um permanente sentimento de dívida de gratidão com o chefe. O humorista teria ainda o hábito de contracenar encostando o pênis ereto em atrizes ou tentando forçar sua língua em beijos que deveriam ser técnicos.

“Estava insustentável trabalhar em um ambiente em que eu comecei a perceber que eu era barrada dos convites; que eu não era liberada para as coisas; que eu estava trabalhando com tremedeira; que ele se aproveita das brincadeiras para brincar ereto; que ele pega de verdade; ele tenta enfiar a língua de verdade. Não é selinho, não é piada, não é brincadeira”, contou Dani Calabresa.

Dani Calabresa encorajou outras vítimas a denunciar

As outras atrizes afirmaram que também tiveram coragem de denunciar os assédios após Dani Calabresa tornar a situação pública.

“Quando saiu na imprensa a notícia sobre o assédio sofrido pela Dani, eu entendi todos os comportamentos típicos de assédio que estavam acontecendo, tudo o que eu tinha ouvido falar quando comecei na TV Globo. Eu entendi que era verdade, que eu tentei bloquear um tempo como se não fosse”, lembrou a roteirista Carolina Warchavsky.

As sete testemunhas que participaram da entrevista com as denunciantes comentaram que o ambiente de trabalho com Melhem era tóxico, e que o diretor confundia assédio com brincadeiras e piadas.

Posicionamento de Melhem

Também em entrevista à coluna, Melhem rebateu as acusações, mas admitiu que pode ter errado com algumas das mulheres que o denunciaram.

“Tem gente que publica essa carta do compliance dizendo que a TV Globo comprovou um assédio que não existe. A carta da emissora não fala em assédio. Eu cometi erros — eu assumo que cometi — eu nunca disse que eu não cometi erros. Eu falei exaustivamente, várias vezes, que eu acho que cometi erros”, disse.

Já sobre o caso de Dani Calabresa, Melhem alegou que pode “ter passado do ponto”, mas diz não ver assédio em sua insistência para conquistá-la.