Defesa de humorista Marcius Melhem deve usar mensagens de atriz que o acusa de assédio sexual

Mensagens trocadas pelo humorista Marcius Melhem com uma atriz e escritora que trabalha na Globo desde 2015, com quem mantinha uma relação casual, devem ser utilizadas pela equipe de defesa do ex-diretor. A questão é que a mulher também faz parte do grupo que o acusa de assédio sexual, iniciado pela também humorista Dani Calabresa.

Desde 2020, cerca de 30 pessoas, tanto de acusação como da defesa, foram ouvidas pelas autoridades. Parte nega o teor das denúncias, e outra alega que sabia do assédio, mas que não tem provas.

O caso tramita em segredo de Justiça, mas o material dos autos de investigação foi obtido pelo colunista do UOL, Ricardo Feltrin. As conversas de Melhem com a atriz, que não teve o nome divulgado, ocorreram entre 2017 e 2020, antes de ela procurar a Polícia Civil.

Ao todo, sete mulheres acusam o ex-diretor de assédio e importunação sexual, relação abusiva, abuso de poder, comportamento impróprio e constrangimento. Segundo Feltrin, foi essa atriz quem acusou Melhem de lhe pedir sexo oral.

Relacionamento conflituoso

À Polícia Civil, a profissional descreveu como "terrível" a noite em que os dois fizeram sexo. A partir daí, teria se iniciado um relacionamento abusivo: Melhem insinuava que ela não tinha talento e teria barrado trabalhos para os quais ela teria sido convidada.

Ela só manteve a relação porque não queria ter a carreira prejudicada. Em depoimento, a atriz também acusou Melhem de assediar sexualmente mais duas mulheres. Uma foi ouvida pelas autoridades e negou. Outra disse à coluna de Feltrin que não foi assediada e que a relação era consensual.

Na defesa, a equipe jurídica de Marcius Melhem utiliza conversas que o humorista teve com a atriz num aplicativo de mensagens para mostrar que eles tinham uma relação de intimidade.

Entre 2017 e 2018, as mensagens anexadas são amigáveis. O relacionamento sexual entre os dois teria começado em julho de 2018, sendo alimentado por conversas e brincadeiras com teor erótico, como uma de julho de 2019, obtida por Ricardo Feltrin:

Atriz: Se eu mexesse em alguma parte da sua anatomia enquanto vc dorme vc me denunciaria pra polícia?

Melhem: Hahahahahahahahaha hmmmm Não

Atriz: É uma pergunta inteiramente hipotética, claro!

Melhem: Hahhaha.. claro

Um mês depois, em agosto de 2019, outro relato mostra apreensão da atriz quanto a um possível fim do relacionamento:

Atriz: Vc pode falar o tempo todo que a gente se come, mas não pode (me) beijar na frente das pessoas?

Melhem: Eu sei. Mas me sinto pressionado, sabe. (se) A gente se encontrar e ficar sempre, é namoro pra mim

Atriz: Entendo

Melhem: Queria que tudo fosse mais leve. Mas eu mesmo peso. Vai começar a peça

Investigação em andamento

Em fevereiro de 2020, quando as acusações de Dani Calabresa contra Melhem vieram à tona, a atriz demonstrou apoio e preocupação com o ex-diretor, também em trocas de mensagens, e chegou a ir à casa dele.

No mesmo mês, ela se uniu ao grupo de denúncias e disse à Globo que precisou se afastar por problemas psiquiátricos devido ao assédio.

Procurada por Ricardo Feltrin, a defesa das acusadoras declarou que não se manifestaria "porque o processo segue em segredo de Justiça".

Os escritórios que representam o ator defendem que "Marcius Melhem segue afirmando que o sigilo não o favorece, e que por ele tudo seria aberto, às claras e transparente. Mas, enquanto houver sigilo, ele será respeitado".

A Globo disse que não tolera nenhuma forma de assédio, mas que não pode detalhar os processos de apuração porque eles são internos e o sigilo é assegurado aos colaboradores.