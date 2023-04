Atriz Carol Portes acusa Marcius Melhem de assédio sexual, diz portal

A atriz Carol Portes acusou Marcius Melhem, ex-diretor de Humor da TV Globo, de assédio sexual. Outras sete mulheres relataram episódios de assédio contra o humorista.

Em entrevista ao portal uol, Carol afirmou que o crime ocorreu em 27 de novembro de 2014. Marcius era ator e redator final do programa 'Tá no Ar', onde ela trabalhava na época.

A atriz relatou que Marcius começou as investidas por meio de mensagem. No dia do ocorrido, a equipe do programa iria a uma festa na casa de Marcelo Adnet. Carol estava hospedada em um apart-hotel na Barra da Tijuca e o homorista pediu para ir tomar banho no local.

"Aceita essa visita com ótimas intenções?", perguntou Melhem. "Pode vir, tô arrumando a zorra que eu fiz quando cheguei ontem", respondeu Carol. Após as mensagens do humorista, Carol chegou a convidar uma amiga para também ir ao apartamento, com medo de ficar sozinha com ele.

Melhem foi até ao apartamento e pediu que a atriz o esperasse tomar o banho. Quando saiu do banheiro, ele tentou agarrá-la à força.

"Ele saiu de toalha e me... me beijou à força, e... enfim, eu me desvencilhei, e aí superconstrangida. Bom, qualquer mulher já passou por isso, assim, de... desvencilhar, sabe? Ah, não, não, não... E aí eu: 'Não, não, vamos, quero ir logo, vamos logo', tipo, vamos embora, né? Não vai rolar nada", disse Carol na denúncia.

Após a negativa, Melhem soltou a atriz e foi para um quarto se vestir. Ele disse que iria a festa sozinho primeiro e pediu que Carol esperasse no apartamento antes de ir ao encontro, segundo Carol.

Portes denunciou pela primeira vez o caso à Ouvidoria da Mulher no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em janeiro de 2020. Ela prestou depoimento na Delegacia da Mulher do RJ na última segunda-feira (17).

Melhem negou as acusações ao uol e disse que o beijo foi consensual e durou "menos de cinco minutos numa noite". Ele afirmou que as mensagens trocadas eram de flerte e que Carol "assume uma narrativa parecida com a de Dani Calabresa".

Acusações de assédio

A primeira denúncia contra Marcius Melhem foi divulgada em dezembro de 2020. A atriz Dani Calabresa deu detalhes sobre dois assédios sofridos em 2017, quando Melhem já atuava como diretor humorístico da emissora. Depois do relato de Calabresa, outras vítimas denunciaram atitudes do humorista.

Oito mulheres, todas ex-subordinadas de Melhem na Globo, o acusam de assédio sexual e moral, em episódios ocorridos entre 2010 e 2019. Segundo a Revista Piauí, todas prestaram depoimento à promotora Gabriela Manssur, coordenadora da Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

Os fatos teriam acontecido nos mais variados locais, entre eles, os Estúdios Globo, a casa onde trabalhavam os redatores dos programas de humor da emissora e o bar Vizinha 123, em Botafogo, onde testemunhas sustentam que a atriz Dani Calabresa foi assediada por Melhem na saída do banheiro.

Um inquérito policial sobre o caso foi aberto em 2020. Melhem rebateu as acusações, mas admitiu que pode ter errado com algumas das mulheres que o denunciaram.