Estreia do Linha Direta acontece nesta quinta (4); veja horário e onde assistir

A reestreia do 'Linha Direta' acontece nesta quinta-feira (4). O programa, que ficou fora do ar por 16 anos, vai ser comandado por Pedro Bial e será exibido às 23h, após o 'Cine Holliúdy', na TV Globo.

A cada novo episódio serão abordados dois crimes - um já solucionado com o auxílio da dramatização de atores e outro com desfecho ainda em aberto. O caso escolhido para a estreia foi o sequestro e morte da jovem Eloá Pimentel, ocorrido em 2008.

CASO ELOÁ

Na ocasião, o ex-namorado Lindemberg Alves invadiu o apartamento da adolescente, de 15 anos, em Santo André, no ABC Paulista, mantendo como reféns Eloá, a amiga Nayara e outros dois colegas, que também estavam no apartamento reunidos para fazer um trabalho de escola. Eloá permaneceu em cárcere privado por quase cinco dias e sob constantes ameaças do ex-namorado.

No cenário do ‘Linha Direta’, Bial conversa com Simone Morais Duarte, vizinha e amiga da família de Eloá, e recebe também o promotor de justiça, Antonio Nobre Folgado, que faz a análise do desdobramento dos acontecimentos. Outros depoimentos relevantes serão apresentados ao longo da edição.

ONDE ASSISTIR O LINHA DIRETA?

O programa será exibido às quintas-feiras na TV Globo. Além do formato televisivo, o ‘Linha Direta Podcast’, versão em áudio do programa original, estará disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio a partir do dia 5 de maio.

A publicação do podcast acontecerá sempre nos dias seguintes à exibição do programa na TV.

QUE HORAS COMEÇA LINHA DIRETA?

O programa Linha Direta irá ao ar às 23h na Rede Globo, após a exibição do "Cine Holliúdy"