Influenciador que criava capivara Filó rebate acusações do uso de vaquinha com tênis de luxo

O influenciador Agenor Tupinambá, que criava a capivara Filó, rebateu as acusações sobre uso de vaquinha para comprar um tênis de luxo. Os internautas identificaram o modelo da linha Adidas, que é chamado de “adidas JS Bear Flower Power”, e custa cerca de R$ 14 mil.

"Não tenho um minuto de paz", escreveu nos stories do Instagram, nesta terça-feira (9). A polêmica teve início após ele participar de gravação do podcast ‘PodCats’, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures.

Nas redes sociais, ele compartilhou o print mostrando que não retirou nenhum valor da vaquinha. "Então galerinha, vou reforçar o que já prometi: eu não vou lucrar nenhum real com essa história que me fez tão mal", afirmou.

Agenor Tupinambá Influenciador "O valor da vakinha é para custear as multas e o processo, e qualquer valor que sobrar vou fazer ações sociais e doações"

Nas redes sociais, o influenciador ganhou mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram e outros 500 mil no TikTok no último mês.

Trocar capivara

Na gravação do podcast, a apresentadora Camila Loures chegou a perguntar poque ele não trocou a Filó por outra capivara, a fim de enganar o Ibama.

“O pessoal que pegou ela, consegue identificar quem é ela? Você não poderia ter entregado uma outra capivara e falado que ela era?", questionou.

No entanto, Agenor logo declarou que a Filó era única, e que não poderia fazer isso. “Ela é um pouquinho dócil, tem o convívio, né? E se a gente fosse pegar uma capivara… uma mordida de capivara dói”, declarou.

Nas redes sociais, os internautas criticaram o comentário de Camila. “Camila Loures simplesmente perguntando pro Agenor porque ele não entregou outra capivara no lugar da Filó”, disse.