Influenciador que cria capivara Filó ganhou 2 milhões de seguidores após polêmica com o Ibama

O influenciador digital Agenor Tapinambá, envolvido em uma polêmica por suspeita de maus-tratos e uso indevido de imagem da capivara Filó, ganhou mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram e outros 500 mil no TikTok no último mês.

No total, as contas do jovem de 23 anos já acumulam mais de 4 milhões de usuários. Nas plataformas, Agenor publica vídeos de Filó e dos outros animais que ele cria na fazenda onde mora.

Segundo ele, as postagens são apenas para compartilhar sua rotina com os seguidores, sem intuito financeiro. Apesar de afirmar nunca ter recebido dinheiro com os vídeos de Filó, o influenciador divulga em seu perfil um contato para "parcerias", em que marcas podem pagar por conteúdos produzidos.

ENTENDA CONFLITO POR CAPIVARA FILÓ

O influenciador, que viralizou nos últimos meses por compartilhar a rotina ao lado da capivara, foi notificado no dia 18 pelo Ibama por "exploração indevida de animais silvestres para a geração de conteúdo em redes sociais", com base na Lei de Crimes Ambientais.

Legenda: Animal volta aos cuidados de Agenor Tupinambá Foto: Reprodução/INstagram

Na quinta (27), foi de avião com a capivara até o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, onda ela permaneceu com o Ibama até que pudesse ser reintegrada à natureza.

Uma decisão judicial na tarde de sábado (29), porém, foi comemorada por manifestantes que estavam em frente ao Cetas como a volta do animal para a casa de Agenor.

Veja momento de reencontro de Filó e Agenor:

A entrega do animal foi acompanhada por um grande número de pessoas na frente do Cetas e chegou a ser transmitida no Instagram.

Conforme o jornal O Globo, a determinação da Justiça não liberava de fato a volta de Filó para a casa do influenciador, apenas uma vistoria no local em que Filó está no Ibama.

Na madrugada de domingo, a deputada Joana Darc divulgou um novo ato na história: a concessão de uma guarda provisória do animal pela Justiça Federal ao influenciador. A decisão foi assinada pelo juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante.