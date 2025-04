Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 3 de abril

A quinta-feira pode ser desafiadora, e é possível que a dúvida bata à sua porta. Não deixe sua mente confundir sua cabeça ou o que o outro diz mexer com seu equilíbrio. Muita coisa está mudando, mas hoje pode ser que você perca um pouco das esperanças.



A Lua em Gêmeos faz um aspecto tenso com Saturno, Vênus e Mercúrio, trazendo um alerta para questões relacionadas a documentos, contratos e até mesmo situações de engano ou roubo. É importante redobrar a atenção com assinaturas, papéis e qualquer movimentação que envolva compromissos.



Evite tomar decisões importantes hoje, especialmente se estiver se sentindo confuso ou inseguro. Lembre-se de que a transformação é um processo, e nem sempre é fácil manter a clareza em meio às mudanças.



No final da noite, a Lua chega em Câncer, trazendo um convite para acolher seus sentimentos e se conectar com o que traz segurança emocional. Aproveite esse momento para cuidar de si mesmo e buscar aconchego.

Signo de Capricórnio hoje

A tensão do dia pode te deixar mais rígido ou exigente consigo mesmo. Evite cobranças exageradas, especialmente no trabalho. A chegada da Lua em Câncer no final da noite pode ajudar a suavizar o peso e trazer mais ternura para as relações.



Amor: Deixe o controle de lado e se permita viver momentos leves.

Dinheiro: Prefira estratégias mais seguras para seus investimentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.