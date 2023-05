Conheça a Cia 085, companhia de Brega Funk de Fortaleza que participou do clipe de Pabllo Vittar

Quando o convite para participar de um clipe da cantora Pabllo chegou, o coreógrafo e diretor da Cia 085, Cley Monteiro, nem imaginou que a oportunidade acabaria se estendendo aos colegas com quem mantém a companhia de dança especializada em Brega Funk. As imagens da produção, gravadas no Vicente Pinzón, em Fortaleza, na última terça (2), viralizaram nas redes, trouxeram mais visibilidade ao grupo e levaram uma pequena multidão ao bairro.

"O convite surgiu depois de um trabalho que eu fiz ano passado, que veio da coreógrafa da Pabllo. Era um show novo, para apenas 40 convidados, e eu estava entre essas pessoas", disse ele, explicando que no local conheceu Jessy, uma das coreógrafas de Pabllo. Ela, inclusive, intermediou a participação de Cley em 'Cadeado', canção do novo álbum da cantora.

De início, apenas ele participaria da produção, mas, após uma viagem para São Paulo com o intuito de repassar a coreografia montada por ele, acabou sabendo da novidade. "Estava tudo certo para eu ir até lá gravar, mas tivemos a ideia de trazer para cá e gravar com a minha companhia", contou na mesma entrevista, concedida ao Diário do Nordeste.

Surgimento da companhia

Mas antes mesmo do convite da artista, Cley e os outros colegas de companhia de dança já buscavam espaço para mostrar a arte que produzem diariamente. A ideia, ele explica, foi pensada aos poucos e acabou sendo proposta no meio de um evento entre eles, quando ainda possuíam apenas o mesmo interesse.

"Surgiu no meio de uma festa, no meio de uma privê onde eu e outras pessoas que dançavam Brega Funk estavam. Fiz essa festa mesmo para reunir as pessoas, já que eu já trabalhava com isso e não tinha um grupo ainda. Em tal momento da festa, eu pedi atenção e perguntei: 'gente, porque não nos juntamos para montar um grupo de Brega Funk?'. Desde aí, já gravamos nosso primeiro vídeo e foi sucesso no Youtube", conta feliz.

Até mesmo o nome da companhia buscou trazer as origens de cada um dos integrantes. Segundo Cley, a ideia era justamente mostrar o orgulho das produções serem genuinamente cearenses, pensadas e gravadas na Capital. Na maioria das vezes, praças de diversos bairros são utilizadas como cenários.

"A gente quis envolver o nome da nossa cidade mesmo no nome da companhia, justamente porque muita gente faz referência ao 085 quando cita Fortaleza", continuou Cley. A partir disso, os trabalhos começaram.

Atualmente, a Cia 085 acumula 30 pessoas na equipe, em meio aos desdobramentos para shows em outras cidades. Assim, participar de algo com a visibilidade de Pabllo acabou sendo algo bastante feliz.

"A experiência de fazer parte do clipe foi incrível, não só para mim como para todo mundo da companhia. A gente nem esperava que fosse ser real e foi mesmo real. Maravilhoso mesmo sentir tudo aquilo", comentou Cley sobre a novidade.

Trabalho em equipe

Mas nem só de produção de clipes vive a Cia 085. No dia a dia, os shows precisam de esforço e disciplina. "Temos três dias de ensaio na semana para poder produzir coreografias novas, gravar vídeos, o que na maioria das vezes acontece pelo meu celular. Daí dançamos Brega Funk e viajamos pelo Brasil fazendo apresentações com isso", explica o diretor.

Agora, claro, os planos são ainda maiores. "Queremos fazer ainda mais sucesso, levar essa arte para mais pessoas, trazer mais gente para o nosso trabalho", expõe ele.

Dentro disso, ele ainda arrisca um objetivo maior, pensado no futuro de jovens como ele. "Queremos trazer mais oportunidades para pessoas da favela que dançam e acham que é só dançar e não ganhar nada com isso. Queremos ser essa porta, uma oportunidade para conhecerem essa realidade", finaliza Cley Monteiro.