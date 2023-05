12h de gravação e 200 profissionais: bastidores da gravação do clipe de Pabllo Vittar em Fortaleza

A gravação do clipe da música Cadeado de Pabllo Vittar em Fortaleza movimentou as redes sociais e diversos fãs para a Pracinha da Cultura, no bairro Vicente Pinzon, na última terça-feira (2). Foram 12 horas de gravação e mais de 200 profissionais envolvidos no projeto audiovisual do single do álbum Noitada.

"Tô muito feliz de vim gravar esse clipe aqui em Fortaleza, com essa energia, essa vibe, com cenas ao ar livre, como vocês pediram. Vou me jogar", disse Pabllo nas redes sociais. As equipes de produção, a de captação e o corpo de bailarinos que participaram da gravação são todas cearenses.

A coordenadora de produção da Peixe Mulher, Luana Caiubi, conta que a produtora vinha trabalhando no clipe desde o dia 10 de abril e que a gravação aconteceria no dia 19 daquele mês, mas o conceito do vídeo necessitava de mais tempo e a data acabou sendo adiada.

“Existia o desejo de fazê-lo aberto para o público, nós e a produção da Pabllo decidimos que seria melhor adiarmos para oferecer essa experiência da melhor forma possível. Esse era um clipe para os fãs, para que eles assistissem, vissem a cantora. Tinha que ser especial”, revela.

Legenda: Bastidores da gravação do clipe de Pabllo em Fortaleza Foto: Reprodução

Projeto quase 100% cearense

Além da produtora cearense, a coreografia da música também tem ‘dedo’ local. O bailarino cearense Cley Monteiro participou no balé, em outubro de 2022, de um show da Pabllo em São Paulo, quando conheceu Jessi Müller, coreógrafa da cantora.

“Lá, a Jessi me convidou para pensarmos na coreografia de Cadeado, que é uma música de brega funk, o gênero que a minha Cia 085 dança. Então elas decidiram vir pra cá gravar com a gente e mostrar o brega funk cearense”.

Foi pensando nisso que a Peixe Mulher chegou na Pracinha da Cultura para ser o set de gravação. De acordo com Renata Monte, produtora e assistente de direção, a ideia era captar as imagens em um lugar que fosse a cara da Cia 085 que costuma gravar vídeos em quadras e praças da Capital cearense.

Legenda: Renata Monte e equipe da Peixe Mulher ficaram responsáveis pela produção do projeto Foto: Igor Barbosa

O desafio, contudo, era montar uma estrutura que assegurasse a gravação. Após muita pesquisa e visitas a diferentes pontos da cidade, encontraram a Pracinha do Vicente Pinzon, gerida pela Rede Juv e Instituto Juventude Inovação, da Secretaria de Juventude de Fortaleza (Sejuv).

Renata Monte produtora “A praça fica bem no meio do bairro, é um espaço onde acontecem várias atividades para a comunidade, como aulas de teatro, lutas e batalhas de brega funk na quadra, profissionais do próprio território, então contamos com esse grande apoio para ocupar a estrutura do lugar foi essencial”.

Bastidores de gravação

A gravação aconteceu em dois momentos, um externo na quadra e outro em um estúdio. O set começou a ser montado às 8h do dia 2 de maio para começar as gravações às 17h e finalizar às 23h na Pracinha. De lá, seguiram para o estúdio, onde captaram imagens até às 5h do dia 3 de maio.

Luana conta que foram mais de 200 profissionais envolvidos, entre produção, fotografia, maquinário, elétrica, segurança, guarda-vidas, figuração, companhia de dança, além da equipe da própria Pabllo.

No primeiro trabalho com a cantora, o designer Zé Filho co-dirigiu seu primeiro clipe com Pedro Antino. Ele relata que o convite surgiu a partir da produção da própria Pabllo Vittar por intermédio de Uirá Dantas, o diretor de fotografia e responsável por montar o time principal de criativos.

Zé Filho co-diretor “O contato com ela foi ótimo. Ela é muito responsável e comprometida com o que tá entregando no set, entende muito bem como deve atuar, como deve dançar, os melhores ângulos do seu rosto, tem muita consciência corporal, então foi muito rápido e tranquilo. Ela é uma grande profissional”.

Legenda: Zé Filho atuou na direção do videoclipe da cantora Foto: Igor Barbosa

‘Plateia foi à loucura’

Designer de moda e fotógrafa, Pérola Castro atuou como figurinista no clipe. O convite veio há duas semanas pela produtora do clipe que buscava pessoas carismáticas e com trabalhos relacionados ao teatro, dança e figurino. “Quando eles fizeram o convite disseram apenas que era uma cantora pop nacional, mas não disseram quem era a artista, nem o local onde seria gravado”.

“Eles também pediram que todos nós mantivéssemos sigilo completo sobre o convite, então eu aceitei o trabalho às cegas, pensei que seria Marina Sena ou Gloria Groove, que são cantoras que também amo”, diz.

Para o trabalho, Pérola teve de usar trajes pretos e estilosos com estética punk, sexy, clubber, mas os figurantes podiam usar peças do acervo do figurino para incrementar os looks.

Legenda: Após a gravação, Pérola curtiu a 'palinha' que Pabllo cantou para os fãs presentes Foto: Reprodução

“Em alguns momentos tinha que dançar devagar, em outros momentos atuar e dançar com mais empolgação, a depender da cena. Eu dancei em vários momentos, teve uma cena que me colocaram mais atrás, em cima de uns totens, em outra nós ficávamos dançando e mostrando empolgação com a batalha de dança no clipe”, detalha sobre a gravação.

Pérola revela ainda que há um momento do clipe em que Pabllo encontra o par romântico e a plateia, que assistia a tudo do lado de fora da quadra, foi à loucura. O momento também foi marcado pelo carinho da cantora com os fãs que mandava corações para o público. A drag queen ainda deu uma 'palinha' ao final da gravação para os fãs presentes.

Pérola Castro designer de moda “Em diversos momentos, me passava um filme pela cabeça, de quando eu ouvia os primeiros hits da Pabllo, de quando ela foi premiada no Grammy, de quando ela foi capa de revistas. E agora ela tava ali, na pracinha do Vicente Pizon, com a galera do Ceará, entregando muita cultura, beleza e entretenimento pra juventude”.