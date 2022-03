I’Music volta a Fortaleza com shows de Paralamas do Sucesso, Jorge Ben Jor e Vanessa da Mata

O I’Music volta ao calendário cultural de Fortaleza e a organização do evento divulgou as datas e atrações deste ano. Os shows serão realizados nos dias 1, 2 e 3 de julho e promete um encontro do público cearense com as estrelas da MPB e do rock nacional.

A programação é destaque para diferentes gerações. No sábado (2/07), o palco do I'Music recebe banda e cantores que escreveram história no rock. A noite reúne Biquini Cavadão, Frejat, Os Paralamas do Sucesso e uma apresentação especial de Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos (ex-integrantes da Legião Urbana).

No domingo (3), o evento será palco de grandes nomes da MPB como Jorge Ben Jor e Vanessa da Mata. Para coroar a festa, o I'Music traz, com exclusividade, a turnê internacional "Irmãos", estrelada por Alexandre Pires e Seu Jorge. Das três datas anunciadas, apenas a sexta-feira (1), dia de abertura, terá atração confirmada nas próximas semanas.

Ingressos

Nesse sábado (2), será realizada ação promocional para quem deseja adquirir os ingressos. A cada R$ 100 reais em compras em todas as lojas do Iguatemi Bosque e do marketplace Iguatemi Bosque Digital + R$ 90 reais, o público garante acesso para curtir 1 dia do evento.

Os tickets poderão ser trocados na loja exclusiva do I'Music, localizada no piso térreo. Também haverá venda nos valores de R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia entrada). O I'Music é realizado pelo Iguatemi Bosque e a edição 2022 comemora os 40 anos deste espaço. Para a gerente de marketing do Shopping, Rachel Mendonça, o festivalinaugura a temporada de férias da capital

“Queremos que o público viva intensamente esse evento que, na verdade, é feito para presenteá-los. Como agradecimento, as atrações são pensadas com muito carinho por nós da equipe Iguatemi”, descreve a organizadora.

Programação

Sexta-feira (1/07)

Atração será divulgada em breve

Sábado (2/07)

Biquini Cavadão

Paralamas do Sucesso

Frejat

Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos

Domingo (3/07)

Vanessa da Mata

Jorge Ben Jor

Alexandre Pires e Seu Jorge

Serviço:

Festival I’Music. Dias 1, 2 e 3 de julho. Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingressos: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia). Vendas disponíveis na Loja I’Music, no piso térreo.