Marcos Oliveira, o Beiçola, pede ajuda nas redes sociais: ‘tenho fome’

O ator Marcos Oliveira, famoso por interpretar o personagem Beiçola, na série "A Grande Família", entre 2001 e 2014, pediu ajuda para se alimentar no Facebook. “Tenho fome”, escreveu ele, divulgando o número do Pix.

Em entrevista à Quem, ele confirmou que está passando por dificuldades financeiras. "Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, disse o artista, que mora no Rio de Janeiro.

Legenda: Marcos Oliveira pede ajuda no Facebook Foto: Reprodução/Facebook

Marcos ainda relatou que desde 2022 usa uma bolsa de colostomia, que precisa ser trocada de três a quatro dias.

“Sinto dores na colostomia. Fico com a bolsa durante dois ou três dias. Consigo as bolsas em um posto no Maracanã. Mas gasto 100 reais de táxi para ir pegar as bolsas. Agora estou com uma hérnia na colostomia e tenho que comprar uma cinta”.

Ele também contou na entrevista que é diabético e está quase sem alimentos em casa. “Não como carne vermelha, só ovo, um pedaço de frango. E ainda tenho gastos com remédios, curativos para a colostomia, fraldas geriátricas, porque fiquei com incontinência urinária”.

Por fim, ele pediu mais oportunidades para trabalhar. “Pelo menos assim poderei dar continuidade à minha vida. Já cogitei ir para o Retiro dos Artistas [instituição que acolhe artistas idosos], mas eu não posso largar minhas três cachorras. Elas são minha única referência de sentimento no mundo. Tenho duas vira-latas e uma shih-tzu que ganhei da Tata Werneck”, concluiu.