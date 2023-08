Larissa Manoela se pronuncia após entrevista ao Fantástico e agradece apoio de fãs: 'rede de apoio'

A atriz Larissa Manoela se pronunciou pela primeira vez após a entrevista para o "Fantástico", veiculada na noite do último domingo (13), na qual expôs a briga com os pais por divergências na condução de sua carreira e seu patrimônio.

Por meio das redes sociais, a artista publicou uma mensagem agradecendo o apoio do público e enfatizando que está "alinhada com seu propósito".

Veja a mensagem

Foto: Reprodução/Instagram

"Oi, pessoal. Quero usar esse espaço pra agradecer a todo apoio que venho recebendo desde minha entrevista ontem para o Fantástico. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada com meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvida, passar por essa situação delicada sem essa grande rede de apoio seria bem mais difícil. Agradeço aqueles que se sensibilizaram com minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês, Lari", escreveu.

'MOMENTO MAIS DIFÍCIL DA MINHA VIDA'

Em entrevista ao programa Fantástico, na noite do último domingo (13), Larissa revelou detalhes da polêmica da família. A atriz contou que decidiu deixar todo o patrimônio para os pais, avaliado em R$ 18 milhões, para poder, a partir de agora, cuidar do próprio dinheiro. "Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", revelou.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais."

Ao Fantástico, a profissional ainda detalhou como está atualmente o relacionamento com os familiares.

"Esse momento que me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", disse.