Jojo Todynho critica mãe biológica após entrevista de Larissa Manoela: 'queria que tivesse ido'

A história de conflito de Larissa Manoela com os pais, apresentada no "Fantástico", repercutiu na classe artística. Jojo Todynho — ao ver o depoimento da ex-global sobre os pais e seus bens — fez um desabafo. Ela revelou alguns detalhes da relação conturbada com a mãe biológica.

Ao ver Larissa revelando o motivo de abrir mão do próprio patrimônio, a funkeira logo identificou semelhanças entre a mãe dela e da atriz.

"A mãe da Larissa Manoela tá boa pra dar a mão pra minha mãe, porque ela dizia que nunca me pediu nada, mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho, eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância", disparou a funkeira carioca.

Jojo Todynho então se solidarizou com Larissa Manoela e declarou torcida pelo sucesso da atriz.

"Tadinha, mas ela vai se levantar vai se recuperar, ela vai sim, ai eu vejo as pessoas falando assim: 'ah, mas e sua mãe?'. Minha mãe é quem me criou, minha vó, minha tia, minha mãe Maria Helena. Minha mãe pagava R$120 reais de pensão e falava na época, que ela era do mundo, falava que isso pra ela era esmola, que ela ia beber isso de cerveja. Você vai conquistar tudo, é muito triste", encorajou a artista.

Afetuosa com o pai

Ainda em declaração, Jojo falou sobre o carinho pelo pai e lembrou momentos da infância ao lado do genitor.

"Vou falar uma coisa pra vocês, Deus me perdoe, mas eu queria muito que minha mãe tivesse ido e meu pai tivesse ficado, porque meu pai nunca faltou uma apresentação, até os 10 anos, não tenho o que reclamar, só tenho coisas boas pra dizer dele", declarou a cantora sobre a vivência que teve e o desejo de mudar o nome.