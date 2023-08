Sidney Sampaio misturou bebida alcoólica com remédios antes de cair de prédio

O ator Sidney Sampaio, 43, revelou — em entrevista ao "Domingo Espetacular" (Record) — que misturou vodca com medicamentos antes de sofrer uma queda da sacada de um hotel, no Rio de Janeiro. Ele detalhou a crise que passou no programa dominical.

O paulista explicou que estava ansioso para a estreia de um espetáculo teatral e que por isso tomou bebida alcoólica. Logo depois, o ator tomou um remédio da irmã para dormir.

Sidney Sampaio Ator Tomei uma dose de vodca no bistrô ao lado da minha casa. Minha irmã, que tem receita para medicamentos, me deu o remédio que ela toma para dormir.

Após tentar dormir e não conseguir, o ator paulista procurou o quarto do hotel — onde teve o surto.

Lembranças

Após a mistura de bebida com remédio, o ator contou que subiu para o quarto e depois tudo começou a ficar confuso na cabeça dele.

"As informações começam a ficar confusas. Do que eu me recordo é de estar sentindo medo, me lembro de pedir ajuda, de estar muito assustado com coisas que não me recordo do que. Não me lembro exatamente o motivo pelo qual acabei me jogando", declarou o ator.

Sidney contou que o tombo trouxe ele de volta a si. "Rolou a preocupação com as minhas pernas, se eu estava andando. Sentia muita dor nas costas e lombar. Fui procurando uma saída até achar os bombeiros, mas não estava totalmente lúcido".